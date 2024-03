66 Wie reagiert eine russische Mutter, wenn man zum Islam konvertiert, Jennah?

In dieser Folge haben die njetten Mädchen Jennah eingeladen. Sie macht als @JennahSchott TikTok-Videos über ihr Leben und erreicht damit mehrere Millionen Menschen.

Sie zeigt die Rolle ihres Glaubens im Alltag, ihre russische Mutter und spricht über Klischees und Beauty. In dieser Folge lernen Walerija und Vika Jennahs Geschichte kennen. Ihr Vater kommt aus Nigeria, aufgewachsen ist sie bei ihrer russischen Mutter. Jennah ist in Heidelberg zur Schule gegangen. Dort musste sie Leuten erklären, warum sie Russisch sprich und Schwarz ist, musste übergriffige Fragen beantworten oder Beleidigungen ertragen. Heute kann sie aus diesen Erfahrungen ihre Stärke ziehen.

Mit 18 hat sie dann die Entscheidung gefasst, zum Islam zu konvertieren und deswegen möchten wir in der Frage der Woche von ihr wissen: Wie reagiert eine russische Mutter darauf? Jennah erzählt uns, wieso ihre Mutter sich Sorgen gemacht hat und mit welchem Aspekt sie sich am meisten anfreunden musste. Sie nimmt uns außerdem mit auf ihren Weg zum Islam: von der Entscheidungsfindung, über die Konvertierung an sich, hin zum Übergang, vor den Augen der Öffentlichkeit anzufangen, einen Hijab zu tragen.

Im Njetztalk schauen wir uns ein paar von Jennahs TikToks und vor allem die Kommentare darunter genauer an. Besonders unter den Videos, in denen Jennah ihre russische Seite thematisiert, wird ihr auch mal das Russischsein abgesprochen oder ihr Hijab thematisiert.

Was machen solche Kommentare mit ihr? Macht euch schonmal bereit für Jennahs Ansage dazu. Zum Schluss fragen wir sie im Aberglauben der Woche nicht nur, welche Traditionen sie weitertragen und behalten möchte, wir fragen uns auch warum unsere Mütter uns bis heute keine Tarot-Karten gelegt haben.

