7 Depressionen: Mehr als nur traurig?

Manchmal ist es gar nicht so einfach zu verstehen, was wirklich in einem vorgeht. Bin ich nur mal längere Zeit traurig, antriebslos und pessimistisch? Oder steckt da mehr dahinter? Über die wichtigsten Symptome von Depressionen und ihre eigenen Anzeichen depressiver Episoden spricht Lina in der siebten Folge von "Fühl ich".