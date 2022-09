70 - Der Mörder, der verschwand

Im April 2002 wird eine Frau in Worms in Rheinland-Pfalz am helllichten Tag in ihrem eigenen Haus ausgeraubt und ermordet. Der Täter entkommt, Augenzeugen gibt es keine. Wird man den Täter auch nach Jahren noch finden?

Zu Gast: Nina Huwer vom LKA Rheinland-Pfalz erklärt, wie die Polizei mit anderen Ländern zusammenarbeitet.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer ist der unbekannte Mann?

(30:30) Interview - Nina Huwer vom LKA Rheinland-Pfalz erklärt, wie die Polizei mit anderen Ländern zusammenarbeitet

(37:42) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

