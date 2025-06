76 - Das Verbrechen in der Familie

„Eine Frau ist in Gechingen im Kreis Calw getötet worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte man sich bisher zurückhalten, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Wegen des Verdachts auf ein Gewaltdelikt hat die Kriminalpolizei eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet.“ Diese Meldung wird am Abend des 10. November 2021 in den SWR-Radionachrichten gesendet. Dahinter stecken eine komplizierte Geschichte und ein Erbe.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zeitstempel:

(00:00) Todesfall - Warum wurde eine 75-Jährige in ihrer eigenen Wohnung getötet?

(30:09) Justizexpertin Elena - Was bedeutet es, wenn man erbunwürdig wird? Das erklärt unsere Expertin.

(34:36) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

