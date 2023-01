77 - Totschlag an Heiligabend

Heiligabend 2013 klingelt es bei zwei Rentnern an der Tür. Vor der Tür steht ein Mann mit einer Flasche Wein. Wenig später sind zwei Menschen tot. Was ist passiert?

Außerdem klären wir in dieser Folge, wie der Berufsalltag eines Justizvollzugsbeamten aussieht.

Zeitstempel:

(00:00) Todesfall - Warum wurde eine 75-Jährige in ihrer eigenen Wohnung getötet?

(23:29) Interview - Karsten arbeitet als Justizvollzugsbeamter in der JVA Stammheim: Wie ist das dort?

(30:18) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zu diesem Fall.

(38:33) Weihnachten und Dankeschön für dieses Jahr!

