90 - Vermisst auf Kreta

Im Sommer 2019 verschwindet die Forscherin Suzanne Eaton auf Kreta. Ein paar Tage später finden Einheimische eine Leiche in einer Grotte. Was ist passiert?

Ihr Arbeitgeber und viele Freunde würdigen sie als Menschen und Wissenschaftlerin.

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wie ist Suzanne Eaton verschwunden?

(16:13) Die Expertin - Was passiert, wenn Deutsche Verbrechen im Ausland begehen? Justizexpertin Elena erklärt die Rechtslage.

(19:00) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.