92 - Mord im Schrebergarten

Im September 2008 wird die Polizei zu einer Gartenanlage gerufen. Ein Mann hat drei Leichen auf dem Gelände gefunden. Wenig später fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen. Was war passiert?

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Hier geht es zum Podcast "Caro ermittelt": https://www.ardaudiothek.de/sendung/caro-ermittelt/93973364/

+++

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Was ist in der Gartenanlage passiert und wer steckt dahinter?

(18:43) Die Expertin - Passend zum Fall erklärt Justizexpertin und Anwältin Elena, was dieser und ähnliche Fälle für Anwälte bedeuten.

(24:08) Die Nachbesprechung - Das sind unsere privaten Gedanken zum Fall.

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.