93 - Die Erpresser

2012 explodiert mitten in der Nacht vor einer Discounter-Filiale in Nordrhein-Westfalen eine Bombe. Im Dezember gibt es wieder eine Explosion. Dieses Mal vor einer anderen Filiale in NRW. Man hört lange nichts mehr von den Tätern. 2016 geht dann wieder ein Sprengkörper hoch. Dieses Mal am helllichten Tag…

Was können Unternehmen tun, wenn sie erpresst werden? Krisenmanager Jörg Trauboth erzählt von Erpresser-Fällen und erklärt, wie sich Unternehmen in diesen heiklen Phasen verhalten sollten.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

Zum Podcast "Die Toten des Sirius" geht es hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/sprechen-wir-ueber-mord/72550376/

Eine Doku zum Fall gibt es in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/hr/crimetime

Zeitstempel:

(00:00) Der Fall - Wer ist für die Explosionen vor den Discounter-Filialen verantwortlich?

(29:20) Der Experte - Krisenmanager Jörg Trauboth erzählt von seinen Erpresser-Fällen.

(47:30) Die Nachbesprechung - Das sind unsere Gedanken zum Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.