95 - Ein folgenschwerer Fehler

Vor ziemlich genau sieben Jahren wird die Werksfeuerwehr eines Chemiekonzerns in Ludwigshafen zu einem Brand gerufen. Die Feuerwehrleute glauben im ersten Moment, dass das Ganze ein reiner Routineeinsatz wird. Nur ein paar Minuten später hören sie aber eine Explosion. Daraus entwickelt sich ein Einsatz, der nichts mehr mit Routine zu tun hat. Am Ende steht die Frage: Wer hat Schuld?

(00:00) Der Fall - Hätte der folgenschwere Fehler verhindert werden können?

(33:20) Die Expertin - Können Unternehmen bestraft werden? Justizexpertin Elena erklärt, was möglich ist.

(34:30) Die Nachbesprechung - Das sind unsere privaten Gedanken zum Fall.

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.