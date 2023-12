99 - Mord in der Weihnachtszeit

Heiligabend 2017: Eine Frau und ein Mann wollen bei einem älteren Herrn nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Sie haben schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört und machen sich Sorgen. Sie fahren zu seinem Haus und gehen durch die Hintertür in die Wohnung. Hier, in der Küche, sitzt der alte Mann. Er ist tot.

(00:00) Der Fall - Was ist vor Weihnachten in dem Haus passiert?

(17:40) Die Expertin - Passend zum Fall beantwortet unsere Justizexpertin Elena unsere Fragen. Zum Beispiel: Wie oft schweigen Angeklagte vor Gericht? Wie gut ist diese Verteidigungstaktik?

(21:03) Die Nachbesprechung - Das sind unsere privaten Gedanken zum Fall.

(23:49) Weihnachten und Dankeschön für dieses Jahr!

