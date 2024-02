Olaf Scholz, wie wollen Sie Putin stoppen?

Wird der Wehrdienst wieder eingeführt? Wie verändert der Krieg in der Ukraine unser Leben? Und wird Putin jemals zur Rechenschaft gezogen? Unter anderem darüber quatscht Eva Schulz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in der neuen Folge.

Eva Schulz und Olaf Scholz - die Kombi gab’s doch hier vor Kurzem schon mal? Genau.

Eva hat letztes Jahr vor der Bundestagswahl schon mal mit Olaf Scholz gesprochen. Die Folge kannst du dir hier nochmal anhören.

Damals war er noch nicht Bundeskanzler und der russische Krieg in der Ukraine noch nicht so eskaliert wie jetzt. „Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor“, hatte Olaf Scholz in einer Rede Ende Februar gesagt. Zeit für ein neues Gespräch!

Eva trifft ihn und hat einiges mit ihm zu besprechen. Hauptthema - natürlich - die Lage in der Ukraine. Denn die wirkt sich auch auf unseren Alltag und die Zukunft von allen aus.

Zwischendurch wird es auch ein bisschen persönlich. Eva spricht mit dem Bundeskanzler zum Beispiel darüber, wie er als junger Mann Friedenskundgebungen organisierte und mit welcher Begründung er damals den Dienst an der Waffe verweigerte.

