Skuff Barbie | Die Passionsblume aus Münster

„Lippen dicker als ein Big Mäc, Hautfarbe wie ein Kit Kat, Narbe am Bauch, doch ein Sixpack“ – so beschreibt Skuff Barbie sich selbst auf ihrem neuen Album Passiflora, was Passionsblume bedeutet. Die Rapperin aus Münster spricht in Sandys Sprechstunde über ihren Glauben, ihre gutmütige Art und klärt uns auf, wieso sie so gut Spanisch kann. Ins neue Album hören wir natürlich auch gemeinsam rein.

Hier geht's zu Sandys Sprechstunde-Playliste:

https://open.spotify.com/playlist/34pvRUPx42OKlSWLdezDqG?si=4d6d37b9e06b4333