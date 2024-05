Wir feiern mit euch am Pfingstmontag das Pfingstival – mit den Highlights vom Sputnik Spring Break und einem großen Ausblick auf den kommenden Festival-Sommer. Und on top könnt ihr auch noch Festival-Tickets ergattern. Also nichts wie Radio an!

Der Sommer lugt schon um die Ecke, Musikfetzen flirren im Ohr und ihr habt sowas von Bock auf die Festival-Saison? Dann seid ihr am Pfingstmontag, also den 20. Mai 2024, bei uns im Radio goldrichtig! Von 10 bis 20 Uhr schauen wir aufs Sputnik Spring Break zurück und stellen euch die coolsten Festivals in diesem Sommer vor. Und wir wären nicht wir, wenn ihr für diese coolsten Festivals nicht auch noch Tickets abstauben könntet... Für diese Festivals könnt ihr beim Pfingstival im Radio Tickets gewinnen: Fritz (RBB), Colourbox Das Pfingstival ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR PULS, MDR SPUTNIK, BREMEN NEXT, SWR DASDING, SR UNSERDING, NDR N-JOY, HR YOUFM und RBB FRITZ - weil zusammen ist weniger allein! 💛