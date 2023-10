Teilnahmebedingungen

Direkt zu Beginn geht es um den ("super einfachen" 😉) Begriff „Heimat“. Vika wurde in letzter Zeit vermehrt in unterschiedlichen Situationen gefragt, wo sie eigentlich so herkommt, und jedes Mal ist es etwas ausgeartet. Deswegen beantworten wir die Frage der Woche: In welchen Situationen wurden wir eigentlich zuletzt gefragt, wo wir herkommen? Und was haben wir darauf geantwortet? Walerija nutzt solche Momente gerne auch, um sich mit anderen zu verbinden, Vika wirft diese Frage auch mal ziemlich zurück.

In unseren Köpfen entsteht ein kleines Quiz: Ist es der Ort, in dem wir aufgewachsen sind? Der Ort, wo wir geboren sind? Oder da, wo wir leben? Welche Situation erfordert welche Antwort? Und welche Rolle spielt das Verbundenheitsgefühl dem Heimatland gegenüber? Die Balance zwischen aufrichtiger Neugier und Herausstellen des Andersseins ist gar nicht so einfach.

Wenn wir schon dabei sind, möchten wir direkt über die nächste Aussage sprechen, die viel mit uns macht: „Du bist aber gut integriert!“. Danke an Melis vom SWR Instagram Account „migratöchter“ für die Inspiration. Wir erinnern uns, in welchen Situationen uns die Aussage begegnet ist und überlegen welche Komplimente wir uns stattdessen gewünscht hätten.

Ganz zum Schluss: Shout-Out an alle Nataschas aus Deutschland, die auch nach ihrer Herkunft gefragt werden – wir denken an euch! Warum? Das hört ihr in der Folge!

