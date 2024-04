Nach langer Überlegung steht der Entschluss: Marcos Opa und seine Familie wollen in den Westen fliehen. Doch wer kommt alles mit und wie geht man so ein gefährliches Vorhaben an? Auch viele Jahre später lassen Marcos Opa die Erinnerungen an die Vergangenheit nicht los – das ist auch ein Grund dafür, dass er mit Marco in diesem Podcast über die Zeit sprechen wollte. Doch auch Marco hat die Reise mit seinem Opa verändert.

Hier geht's zu Njette Mädchen:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/njette-maedchen/96299752/

Mehr Infos zum Thema der Folge:

Flucht aus der DDR: Geschichten von Risiko und Freiheit

https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/Flucht-aus-der-DDR-Geschichten-von-Risiko-und-Freiheit,flucht516.html

MrWissen2Go: Die Berliner Mauer: So hat sie funktioniert

https://www.youtube.com/watch?v=pM9MTchpW1k

Schabowskis Zettel oder der Tag, an dem die Mauer fiel

https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/Flucht-aus-der-DDR-Geschichten-von-Risiko-und-Freiheit,flucht516.html

Du willst selbst mal recherchieren, was deine (Ur-)Großeltern in der Nazizeit gemacht haben? Imre hat dir eine Anleitung gebastelt:

https://www.dasding.de/dasding/podcasts/opa-lass-reden-ahnenforschung-familiengeschichte-was-wussten-oma-und-opa-ueber-die-nazizeit-100.html

