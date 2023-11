Warum Glücklichsein kein Trend ist

„Schätze die kleinen Dinge im Leben“ - eine Lebensweisheit, die wir alle schon irgendwo mal gehört haben. Die ist mittlerweile Trend auf TikTok: „Romanticize Your Life“ heißt das Ganze – also romantisiere dein Leben.

Das kann gehen von regelmäßig Blumen kaufen bis hin zu einem achtsamen Spaziergang im Wald. Manche versprechen sich davon ein besseres Leben und sehen es sogar als Schlüssel zum Glück.

Aber was ist dran? Reicht Achtsamkeit aus, um glücklich zu sein? Was macht uns sonst glücklich? Was ist problematisch an dem Trend? Und was hat er mit dem Main-Character-Trend zu tun? Das hat sich BRUST RAUS-Host Aurora in dieser Folge genauer angeschaut!

