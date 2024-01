Hier ist sie: Die Trackliste vom neuen Cro Album "tru"

"Fake you" ist inzwischen Fake. Cro ändert den Titel seines neuen Albums zu "tru" und veröffentlicht schon mal die Trackliste!



Am 08. September kommt das neue Cro Album raus! In einem Instagramvideo hat Cro den neuen Titel bekannt gegeben: Es wird "tru" heißen!

fake you. until it's tru. #tru. #真

Außerdem wissen wir jetzt, dass Patrice, Wyclef Jean und Ace Tee als Feature Gäste auf dem Album zu hören sein werden.

Hier ist die Trackliste:

1. kapitel 1

2. fkngrt

3. forrest gump feat. Patrice

4. tru

5. hi

6. todas feat. Wyclef Jean

7. baum

8. unedlichkeit_main edit

9. computiful

10. no. 105

11. noch da

12. paperdreams

13. fake you

14. alien

15. 0711

16. slow down feat. Ace Tee

17. 2kx

18. tokyo13317

19. unendlichkeit_video edit

20. my life