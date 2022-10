Die Orsons in Stuttgart - Großer Abschied

Die vier Stuttgarter haben das Wizemann in Stuttgart auseinander genommen und (vorerst) ein letztes Mal mit euch gerockt. Die Orsons sagen nach 10 Jahren : „Tschüss Bühne!“

Und wo feiert man am liebsten Abschied? Natürlich in der Heimatstadt, in Stuttgart. Die Orsons werden 10 Jahre alt und verabschieden sich erstmal von der Bühne. Was sie danach machen? Verraten sie noch nicht. DASDING hat das Abschlusskonzert im Wizemann in Stuttgart präsentiert und war mit dabei. Klick dich durch die Fotos!

Außerdem haben wir mit Kaas und Maeckes im DASDING-Studio ihren 10. Geburtstag gefeiert und "Song-Tindern" gezockt. Checkt die Highlights aber auch die persönlichen Fehltritte der Orsons, in den letzten 10 Jahren, jetzt im Video!