Felix Jaehn sammelt Hotel-Shampoos

Felix Jaehns erstes Soloalbum "I" ist endlich draußen! So richtig erfolgreich als DJ ist Felix Jaehn aber schon länger. Doch wie gut kennt er sich denn noch selbst? Wir haben es im Interview rausgefunden!

Wir haben völlig ahnungslosen Menschen auf der Straße Fotos von Felix Jaehn gezeigt und sie gefragt, was sie glauben wie diese Person so drauf ist. Und Felix Jaehn musste raten wie die Leute ihn einschätzen. Es geht unter anderem darum wie sportlich er ist, was für Sammelleidenschaften er hat und auch mit was er seinen Freunden auf die Nerven geht. Wir stellen fest: Felix Jaehn kennt sich selbst ganz gut.

Felix Jaehn feiert Eminem

Felix Jaehn ganz privat

Nein, Felix Jaehn sammelt keine Ü-Ei-Figuren, stattdessen aber die Shampoofläschchen aus Hotels. Er findet das praktisch, wenn Besuch kommt. Außerdem kann Felix Jaehn seinen Esstisch zuhause in eine richtige Tischtennis-Platte umfunktionieren, der ist dafür speziell beschichtet. Und an Weihnachten hört einer der erfolgreichsten DJs der Welt Rolf Zuckowski!

Felix Jaehn über sein neues Album, bevor es draußen war

Noch mehr intime Details über Felix Jaehn gibt's oben im Video.