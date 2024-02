Krass: Felix Jaehn ist jetzt blond!

Felix Jaehn hat die Haare schön - er hat die Haare ein bisschen kürzer und platinblond. Die neue Frisur steht ihm aber tatsächlich gut, sieht mega cool aus!

Auf Facebook und Instagram hat Felix Jaehn seinen neuen Look gepostet:

💁‍♀️ 💁‍♂️

Felix Jaehns neue Frisur kommt ganz gut an

Felix Jaehn schreibt zu seinem Post, dass ihm seine neue Frisur gefalle. Viele seiner Fans sehen das genauso. Eine schreibt aber, Felix Jaehn sehe jetzt aus wie Eminem. In seiner Insta-Story hat Felix Jaehn aber trotzdem gefragt, wie die anderen seine Frisur finden. So richtig scheint er sich noch nicht an seinen neuen Look gewöhnt zu haben.

I like it 💇‍♂️

Viele Stars haben gerade hell blondierte Haare

Diese weißblonden Haare scheinen bei den Stars sowieso gerade Trend zu sein. Felix Brummer von Kraftklub hat seine Haare so hell und noch viele andere Stars, wie Emilia Clarke oder Ariana Grande. Checke alle Stars hier der Galerie: