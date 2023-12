Justin Bieber hat ein neues Riesentattoo

Justin Bieber hat seinen kompletten Bauch tätowiert und seine Fans rasten richtig aus.

Die einen sind ziemlich geschockt und finden es super hässlich: ""Ugliest" schreibt @disnoid72 oder "Was hat er getan" @stefaninicolen.

So viele geschockte Kommentare gegen Justin hatte der Sänger bestimmt noch nie auf seiner Seite. Nachdem so viele negative Kommentare kamen, kommen jetzt umso mehr positive von Fans, die ihren Star unterstützen: "Das ist wunderschön. Ich liebe dich" schreibt @maya.moshkovich oder "Es tut so weh zu sehen, wie andere jemanden angreifen, den du liebst, ohne, dass du was dagegen tun kannst." @giih__dreew