In seinem Video zu „All Of The Lights“ gibt’s ganz viel Blitzlicht und blinkende Bilder. Das könnte bei Epileptikern Anfälle auslösen.

Laut einer Gesundheitsorganisation für Epilepsie ist die Frequenz des Blitzlichts so hoch, dass tatsächliche epileptische Anfälle bei lichtempfindlichen Epileptikern ausgelöst werden können. Das bedeutet, dass das Video vielleicht nie in Großbritannien laufen wird, bei Youtube ist das Video inzwischen nicht mehr verfügbar.