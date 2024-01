Twitter: Kanye West kündigt zwei neue Alben an!

Kanye West ist zurück auf Twitter, er sagt er schreibt gerade ein "Echtzeitbuch" damit und zwischen Lebensweisheiten und Sneakerpostings haben sich wohl auch zwei Albenankündigungen versteckt.

Kanye West ist zurück auf Twitter

Erst seit Anfang dieser Woche ist Rapper Kanye West "back on Twitter". In gerade einmal fünf Tagen hat er schon 61 Tweets rausgehauen (Stand, 20.04., 6:29 Uhr). Er twittert wohl deshalb so viel, weil Yeezy, wie er auf Twitter schreibt, ein Buch in Echtzeit schreiben wolle.

Kanye West gibt Lebensweisheiten zum Besten.

Zwei Alben für Juni angekündigt

In dem ganzen Twitter-Feuer hat er jetzt aber auch noch etwas wirklich interessantes getwittert: Er bringt am 1. Juni ein Album mit 7 Songs raus.

my album is 7 songs

June 1st

Unter den Postings freuen sich die Fans mega auf neue Musik von Kanye West, auch wenn vielen sieben Songs zu wenig sind. Eine Angabe, ob Kanye Juni 2018 meint, gibt's leider noch nicht.

Aber er hat direkt noch ein zweites Album angekündigt, mit "Cudi", also höchstwahrscheinlich Kid Cudi, der Rapper. Und die beiden werden zusammen unter dem Namen "Kids See Ghost" veröffentlichen, am 8. Juni, wie Kanye twittert.

me and Cudi album June 8th

it's called Kids See Ghost. That's the name of our group

Musik von Kanye West und Kid Cudi gibt's schon. 2008 haben sie den Song "Welcome to Heartbreak" veröffentlicht:

Das letzte Album von Kanye gab's im Februar 2016: "The Life of Pablo".