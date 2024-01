Katy Perry: Was läuft da mit Chris Martin?

Katy Perry hatte erst eine Beziehungspause mit Orlando Bloom eingelegt und hat diese wohl schon überstanden.



Beim Glastonbury Festival auf der Worthy Farm in England war auch Katy Perry als Gast. Die wurde laut "The Sun" beim Händchenhalten erwischt, und zwar mit Coldplay Frontmann Chris Martin.

"Chris und Katy sind Hand in Hand durch die Bewirtungszone spaziert und es sah so aus, als ob sie die Gesellschaft des Anderen sehr genießen. Sie trug einen großen Mantel und eine Kapuze, um ihr Gesicht zu verdecken, flüsterte aber die ganze Zeit in sein Ohr und lacht."

Katy hat dann aber doch aufgepasst nicht erwischt zu werden: "Als ein Fan sie erkannt hat, ließ sie Chris' Hand los und sie rannten beide in den Winnebago-Bereich."

Katy war wohl nicht die Einzige an dem Abend

Einfach nur Katy Perry hat Chris Martin dann wohl doch nicht gereicht. Mit Dua Lipa wurde er nämlich am selben Abend angeblich beim Knutschen erwischt. Ob Katy davon gewusst hat?