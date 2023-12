Bei Kim Kardashian bekommen auch Hater Geschenke

Valentinstag steht vor der Tür. Klar, dass auch Kim Kardashian was dazu zu sagen hat: Auch alle, die Kim nicht abkönnen, sollen ein Geschenk bekommen.

In ihrer Instastory zeigt sie, wie sie ihre Valentinstagsgeschenke vorbereitet. Darin sagt sie: "Ich werde sie an meine Liebsten, meine Freunde und meine Hater schicken. Einfach an alle, an die ich immer wieder denke."

Auf ihrer Hater-Liste stehen unter anderem Sarah Michelle Gellar, die Buffy-Dastellerin, Schauspielerin Chloë Grace Moretz, Blac Chyna, On-Off-Freundin von Kims Halbbruder Rob, Sängerin Pink, Taylor Swift, oder auch Sharon Osborne.

Warum verdienen es diese Leute auf Kims Hass-Liste zu stehen? 🤔

Sie haben ihr Oben-Ohne-Foto kritisiert. 🤭

Dabei geht es um dieses Foto:

Ist wahrscheinlich dann doch keine großzügige "Kommt-lasst-uns-den-Streit-vergessen"-Geste.