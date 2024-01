Dead By Sunrise (Chester)

Chester Bennington ist ein viel beschäftigter Mann. Neben Linkin Park, seinem eigenen Tattoo-Studio, einem Fashionlabel und seiner Familie mit vier Kids und zwei Hunden, bringt er jetzt auch noch ein Soloprojekt an den Start.

Im Interview erzählt er uns, wie er das alles macht und was hinter Dead by Sunrise steckt.

Das Debüt-Album "Out of Ashes" steht ab dem 9. Oktober in den Läden. Die zwölf Tracks hat Chester alle selbst geschrieben.

Unterstützung bekam er musikalisch von Ryan Shuck (Julien-K), Amir Derakh (Julien-K), Elias Andra (Julien-K), Brandon Belsky (Julien-K) and Fu.

Die Konzerte der Band fanden bislang nur im Rahmenprogramm von Linkin Park statt.

