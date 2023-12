Laut Caspers neuestem Post auf Insta werden wir wahrscheinlich sehr bald mit einer zweiten Single aus dem kommenden Kollabo-Album "1982" verwöhnt werden: "Supernova"! Am Freitag, den 10.08. gibt's ihn in voller Länge.

☄️ SUPERNOVA ☄️

In dem kurzen Clip sieht es aus, als würden sich Cas und Marten auf einen Boxkampf vorbereiten! Ob sie allerdings gegeneinander oder im Tag Team boxen, ist leider nicht zu sehen.

Ansonsten sieht man neben Marteria auf der Massageliege hauptsächlich geile Accessoires wie beispielsweise einen Mundschutz mit Vampirzähnen, stylische Boxer-Bademäntel mit "The Flame" und "King Marten" hinten drauf. Dazu noch das womöglich beste Stirnband der Welt.

Vom Song selbst kriegt man noch nicht so viel mit, denn es läuft nur eine kurze Synthie-Schleife. Die ersten Töne klingene allerdings schon recht episch, was die Fans in den Kommentaren auch schon zu würdigen wissen! Nach dem Bildmaterial zu urteilen, kommt "Supernova" direkt mit Video an den Start, genau wie "Champion Sound".

Hier kriegst du alle weiteren Infos, wo bisher gibt!

"1982" ist das erste gemeinsame Album von Casper und Marteria! Es wird am 31. August erscheinen. Der Titel bezieht sich auf das gemeinsame Geburtsjahr.

2009 haben sie schon einen ersten gemeinsamen Track „Rock’n’Roll“ veröffentlicht. Seitdem haben der Rostocker Marteria und der Bielefelder Rapper Casper immer wieder gesagt, dass es bestimmt irgendwann mal ein Casper-Marteria-Album geben wird. Jetzt ist es endlich soweit!

So wird das Cover aussehen!

❤️❤️❤️ COVER ❤️❤️❤️ 1982 jetzt vorbestellen und streamen: LINK IN BIO

Und das Backcover, also die Rückseite, inklusive Tracklist, gibt es auch schon im Netz

❤️ TRACKLIST & BACKCOVER ❤️ #1982 @marteria

Marteria und Casper ließen die Bombe beim Kosmonaut platzen!

Beim Kosmonaut Festival in Chemnitz haben Cas und Marten mit ihrem Projekt eine dreifache Überraschung geschafft: Sie waren nicht nur der ominöse Überraschungs-Headliner, sondern haben auch standesgemäß die Kollabo-Album-Bombe platzen lassen. Außerdem haben die beiden am Folgetag früh morgens eine gemeinsame Session auf dem Zeltplatz gestartet:

❤️ morgens um 7 mit @marteria auf dem kosmonaut zeltplatz ❤️ https://t.co/oEpYa9PPs2

Erste Single: "Champion Sound"

Mit "Champion Sound" gibt’s direkt die erste Video-Single von "1982". Die macht extrem Bock auf das komplette Album. Für den Sound des Tracks ist das Produzenten-Team "The Krauts" verantwortlich. Die haben auch schon die letzten Alben von Marteria produziert.

Leeeeude is wirklich wie im Traum gerade. 1982 ist fertig und somit das erste gemeinsame Album von @xocasperxo und mir❤️ Die Platte kommt am 31.08 raus und wir können es kaum erwarten dass ihr sie hört. Unterstützt uns auf allen Wegen und bestellt sie vor, sagt allen Bescheid oder pumpt erstmal Champion Sound samt Video 🙏 eine Liebe ❤️❤️

Worüber rappen die Jungs?

Im Song stellen sich die beiden Deutschrap-Stars in eine Reihe mit den unterschiedlichsten Sportlegenden wie Ex-Tennisspielerin Steffi Graf, NBA-Profi LeBron James, Eishockey-Spieler Wayne Gretzky oder dem Wrestler Bret Hart aka "The Hitman". Auch der kuriose ehemalige Fußballspieler Walter Frosch wird erwähnt. Der wurde vor allem dadurch legendär, weil er während eines Spiels eine volle Zigarettenschachtel in seinen Stutzen stecken hatte. Wie gesagt, alles standesgemäß. 😅