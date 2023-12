Hat Taylor Swift Stress mit ihrer BFF?

Auch wenn sie eigentlich kein Gossip-Girl ist, ist Jennifer Lawrence doch ganz schön neugierig. Gerade interessiert sie besonders was wohl bei Taylor Swift und Karlie Kloss abgeht.

Im Interview hat Jennifer Lawrence jetzt zugegeben: "Mich würde wirklich interessieren, was da zwischen Taylor Swift und Karlie Kloss abgeht." Die beiden It-Girls waren wohl eigentlich mal beste Freundinnen. Seit einigen Wochen scheint es wohl nicht mehr ganz so gut zu laufen.

Laut Jennifer Lawrence weise verschiedene Indizien darauf hin. 1. Die beiden wurden seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen gesehen. 2. Taylor hat Karlie nicht in ihren Video zu "Look what you made me do" erwähnt. 😲

Und was hat Jennifer Lawrence damit zu tun?

Sie will eigentlich nur wissen, was abgeht: "Es hält mich die ganze Nacht wach", sagte sie weiter. 😅

Daraufhin kam nämlich erst der wirkliche Schock: Karlie hängt jetzt mit Katy Perry ab - Taylors Erzrivalin. OMG.... Da können wir natürlich verstehen, dass Jennifer Lawrence die ganze Nacht wach liegt und sich fragt, was da wohl noch kommen mag. 😂