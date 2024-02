Die Game of Thrones-Stars Kit Harington und Rose Leslie haben sich verlobt. Das hat jetzt das People-Magazin bekannt gegeben.

Bei gemeinsamen Dreharbeiten zur Erfolgsserie Game of Thrones haben sie sich kennengelernt. Schon in der Serie spielten die beiden ein Liebespaar. Allerdings hat in der Serie bis heute nur Jon Snow, gespielt von Kit Harington, überlebt. Rose Leslie spielte nur bis zur vierten Staffel mit.

Vor der Kamera kennengelernt

Zum ersten Mal standen sie in der zweiten Staffel gemeinsam vor der Kamera. Seitdem sind die beiden auch im echten Leben ein Paar. Auch wenn es Gerüchte gab, dass sich die beiden nach einem Jahr wieder getrennt hätten, sind sie bis jetzt seit fünf Jahren zusammen.

Offiziell haben die beiden Serienstars noch nichts zu ihrer Verlobung bekannt gegeben.