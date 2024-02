"Hey Leute", "Liebe Follower" oder "Meine Liiiiieben" ist einfach sowas von gestern. Deswegen geben die Stars ihren Fans jetzt ihre eigenen Namen. Weißt du welcher Name zu welchem Star gehört?

Bei den Tausenden von Fans auf der ganzen Welt können sich die Stars natürlich nicht von jedem ihrer Follower den Namen merken. Aber trotzdem wollen sie sie persönlich ansprechen.

💡 💡 💡 💡

Was machen sie also? Sie suchen sich einen Namen, mit dem sie gleich ihre ganze Fan-Base ansprechen können. Praktischer Nebeneffekt: Alle, die angesprochen werden, fühlen sich ihrem Star ein Stückchen näher.

Monster, Selinators oder Smileys: Wer spricht seine Fans so an? Teste dein Wissen oben in der Galerie!