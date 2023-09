Hallöchen, ich bin Marco und Reporter bei „DASDING vor Ort“ in Mainz. Hier erzähle ich spannende Geschichten aus der Region und versuche, ein bisschen von meiner Liebe für Mainz an euch weiterzugeben. Als richtiger Meenzer könnt ihr mich in meiner Freizeit auch öfter mal im Stadion der 05er antreffen.