Hello, ich bin Julia und Teil der DASDING Redaktion. Dass ich beim Radio gelandet bin, wundert wahrscheinlich niemanden, der mich ein bisschen besser kennt. Ich bin die Freundin, die beim Telefonieren das „Also dann…“ gekonnt übergeht, weil sie noch lange nicht alles gesagt hat. Sorry not sorry.

Wenn ich nicht gerade rede, höre ich am liebsten Musik oder schreibe To-Do Listen, um organisiert zu wirken. Siehe unten.

Das bin ich ... SWR DASDING Das liebe ich ... SWR DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten ... Juhu! Abgewaschen ☑️ ______ #todolist #tweet #weekendvibes #samstag #dasding #memes #badenwürttemberg #rheinlandpfalz dasding, Instagram , 22.2.2020, 10:55 Uhr