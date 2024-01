Gemeinsam einsam: Was macht Einsamkeit mit uns und was können wir dagegen tun?

Einsamkeit unter jungen Menschen nimmt immer mehr zu. Fast jeder zweite hat sich schonmal einsam gefühlt - aber wie können wir damit umgehen?

Laut einer Studie des Deutschland-Barometer Depression von 2023 fühlen sich 25 Prozent der Deutschen sehr einsam.

Seit der Corona-Pandemie hat sie die Einsamkeit bei Jung und Alt deutlich verändert. Von den unter 30-Jährigen fühlen sich 48% einsam, obwohl sie tendenziell mehr soziale Kontakte haben als Ältere. Vor der Pandemie waren die jungen Menschen am wenigsten betroffen. Die meisten von uns haben sich schon mal einsam gefühlt, aber...

...woher kommt die Einsamkeit? 🤔

Die Studie gibt mehrere mögliche Gründe für Einsamkeit an. Besonders gefährdet sind Jugendliche mit Vorbelastungen oder Vorerkrankungen. Auch Menschen, die schon Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben, sind betroffen.

Aber auch die finanzielle Situation der Eltern und der Familie kann sich auf die persönliche Einsamkeit negativ auswirken.

Wir haben festgestellt, dass diejenigen, die angegeben haben, dass sie finanzielle Probleme haben in ihrem Haushalt, auch eher einsam sind.

Wie äußert sich Einsamkeit? 😓

Am häufigsten wird zwischen der emotionalen und der sozialen Einsamkeit unterschieden. Emotionale Einsamkeit bezieht sich auf fehlende Vertrauenspersonen, mit denen man über alles reden kann. Soziale Einsamkeit beschreibt das Gefühl, keiner Gruppe richtig zugehörig zu sein und "zu wenig" Friends zu haben. Das Kompetenznetz Einsamkeit beschreibt aber z.B. noch die kulturelle Einsamkeit: Sie meint das Gefühl, nicht Teil der umgebenen Gesellschaft zu sein. Oder die intime (auch romantisch genannt) Einsamkeit. Wer kennt's nicht - alle um einen 'rum sind in einer Beziehung, mega happy und man selbst ist gefühlt der einzige Single.

Wichtig ist aber, dass Einsamkeit individuell ist. Manche brauchen viele Friends, anderen reicht ein guter Freund, oder eine gute Freundin. Einsamkeitsforscherin Mareike Ernst der Uni Klagenfurt hat uns erzählt, dass manchmal auch schon ein kurzes Gespräch in der Bäckerei reicht, um uns weniger einsam fühlen zu lassen. Außerdem betont sie, dass Einsamkeit normal ist.

Einsamkeitsforscherin Mareike Ernst 31.1.2024 Keine Sorge bei Einsamkeit Dauer 0:21 min Einsamkeitsforscherin Mareike erklärt, dass Einsamkeit normal ist.

Wenn man sich einsam fühlt, ist es wichtig, dass man etwas dagegen tut. Es ist quasi wie ein Signal es Körpers, ähnlich wie Hunger oder Durst.

Einsamkeit ist für euch:

Umfrage in Mannheim 31.1.2024 So fühlt sich Einsamkeit für euch an Dauer 1:00 min Wir waren in Mannheim unterwegs und haben mit euch über das Thema Einsamkeit gesprochen

Die meisten von euch haben sich schon mal einsam gefühlt. Auch im eigenen Freundeskreis kann das vorkommen zum Beispiel, wenn man nicht alles miteinander teilen kann. Auch durch einen Umzug passiert das schnell. In einer neuen Stadt kennt man im Zweifelsfall niemanden, Friends & Family daheim will man aber auch nicht die ganze Zeit nerven. Oft dauert es einfach, bis man sich zurecht findet. Und das ist völlig in Ordnung! 💛

Freunde über Apps finden 📱

Wir haben mit Jette aus Dresden gesprochen. Sie ist Content Creatorin und spricht auf ihrem Instagram-Account über Mental Health, Selfcare und Selflove, unter anderem auch über das Thema Einsamkeit. Vor allem nach ihrem Umzug nach Dresden hat sie sich einsam gefühlt - neues Umfeld, Online-Uni, fremde Leute.

BUMBLE BFF, MEETUP UND CO.: ÜBER DIESE APPS FINDEST DU NEUE FREUNDE

Sie hat zum Beispiel Leute über Bumble kennengelernt. Im BFF-Modus kann man sich mit Leuten connecten, die in der gleichen Situation sind und auch neue Kontakte suchen, und Freundschaften schließen wollen. Auf Instagram spricht sie sehr offen darüber und teilt ihre Erfahrungen.

Jette hat dort Leute kennengelernt, mit denen sie immer noch gut befreundet ist. Und auch wenn es zwischenmenschlich mal nicht klappt, ist das fein!

Jette über's Freunde finden 31.1.2024 Leute über Apps kennenlernen Dauer 0:28 min Jette erzählt über ihre Erfahrungen mit Apps wie Bumble, um neue Menschen kennenzulernen

Außerdem leidet Jette an Angststörungen und Panikattacken. Oft hat sie sich damit einsam gefühlt, auch weil man Angst davor hat, bei anderen auf Unverständnis zu stoßen. Auf Social Media zeigt sie das und bekommt von vielen das Feedback, dass es ihnen auch so geht. Dadurch merken sie und ihre Community, dass sie damit nicht alleine sind.

Jettes Schlussworte 31.1.2024 Jeder findet jemanden! Dauer 0:14 min Jette ist sich sicher: Jeder und Jede findet jemanden, auch wenn es manchmal ein längerer Weg sein kann.

Wie wirkt sich Einsamkeit auf unsere Psyche aus? 👥

Wir haben mit Nesibe gesprochen, sie ist psychologische Psychotherapeutin und Hostin beim Insta-Account "fühlen wir" vom SWR.

Sie erklärt, dass Einsamkeit ein Auslöser, aber auch eine Folge einer psychischen oder körperlichen Erkrankung sein kann - eine eigene Diagnose ist es jedoch nicht. Es ist eher ein Risikofaktor, so wie z.B. Armut.

Einsamkeit und psychsiche Erkrankungen 31.1.2024 Einsamkeit als Ursache und Folge von Krankheiten Dauer 0:27 min Nesibe erklärt, dassnEinsamkeit und psychische Erkrankungen oft in Wechselwirkungen zueinander stehen

Außerdem passt Einsamkeit nicht immer mit der Außenwahrnehmung zusammen: Ich kann viele Friends haben und objektiv gesehen sozial integriert sein, mich aber trotzdem einsam fühlen. Auch in einer Menschengruppe kann man einsam sein, zum Beispiel wenn man keine Bezugsperson im Raum hat.

Gemeinsam einsam vorm TV? Das sind die besten Filme über Einsamkeit

Nesibe erzählt, dass gesellschaftlicher Druck durch Social Media auch ein Grund für Einsamkeit sein kann. Auf Insta und Co sehen wir super viele Menschen mit vielen Freunden, in Beziehungen, mit vielen Hobbys etc.

Schnell kann man das Gefühl bekommen, dass man selbst voll das langweilige Leben hat.

Für Nesibe ist der größte Fehler auf Social Media: Passiv konsumieren und die ausgelösten Gefühle nicht mehr wahrnehmen.

Es ist wichtig, dass man die Inhalte auf Social Media sehr bewusst konsumiert

Was macht die Politik im Ausland gegen Einsamkeit? 🌎

Weil Einsamkeit so weit verbreitet ist, beschäftigt es nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Politik. In einigen Ländern gibt es sogar offizielle Maßnahmen gegen die Einsamkeit. Wir haben mit Korrespondentinnen aus verschiedenen Ländern gesprochen, wie die Politik dort gegen das Thema vorgeht.

In den USA zum Beispiel werden 60 Millionen Dollar pro Jahr in Mitarbeitende von Nachbarschaftseinrichtungen investiert. Die sind dafür da, um Menschen vor Ort aus ihrer sozialen Isolation herauszuholen. Außerdem soll ein extra Büro im weißen Haus dafür gestellt werden, wo Maßnahmen und Strategien entwickelt werden sollen. Ob das aber klappt und vor allem, ob es gegen diese Welle der Einsamkeit angehen kann, ist noch nicht klar.

Japan hat 2021 den ersten Ministerposten für Einsamkeit und Isolation ins Amt gerufen. Das Ziel: Hilfe für Menschen, die sich extrem einsam fühlen. Das Problem bisher: Viele Angebote werden nicht wahrgenommen, oder sind unbekannt.

Korrispondentin Kathrin Erdmann 31.1.2024 Einsamkeit als politisches Thema in Japan Dauer 0:21 min Einsamkeit ist nicht nur ein persönliches Empfinden, sondern in vielen Ländern ein politisches Thema. Wir haben mit Korrespondentinnen aus verschiedenen Ländern gesprochen, wie es dort aussieht.

In Großbritannien kümmert sich ein Staatssekretär um das Thema Einsamkeit. Das Gute: Dem Thema wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Auch die Wissenschaft im Land guckt sich das genauer an und Gelder werden in Maßnahmen investiert. Die Korrespondentin hat aber auch erzählt, dass seit 2010 viele Gelder gekürzt wurden, um zu sparen. Im Vergleich zu früher gibt es weniger Begegnungsstätten für die Menschen.

Und jetzt?

Wichtig ist: Du bist nicht allein. Jede*r fühlt sich mal einsam. Das liegt nicht daran, dass einen niemand mag. Manchmal ist einfach schwer, Leute kennenzulernen und es klappt nicht so schnell, wie man es sich vorgestellt hat.

Vielleicht habt ihr in der Nähe 'nen Sportclub, wo ihr euch anmelden und Leute kennenlernen könnt. Oder probiert mal eine App aus. Gebt euch Zeit 💛 Und wenn es euch psychisch zu sehr belastet: Sucht euch Hilfe! Niemand guckt euch deswegen blöd an - und wenn doch: