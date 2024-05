DASDING präsentiert dir den PRIO1 Klima-Preis in der MAINS

Das Klima-Netzwerk PRIO1 verleiht in diesem Jahr zum ersten Mal den PRIO1 Klima-Preis. Damit würdigt das Netzwerk die besten eingereichten Projekte rund ums Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ihr seid zwischen 16 und 30 Jahren alt und habt eine innovative Projektidee – dann bewerbt euch für den PRIO1 Klima-Preis!

Am Samstag, den 16. November 2024, werden im Rahmen des PRIO1 Live Klima-Events in der MAINS in Heidelberg die Preisträger*innen gekürt. Teilnehmende des Events können die eingereichten Projekte kennenlernen, sich in Workshops und Austauschrunden einbringen und sogar mitbestimmen, wer die Preise gewinnt.