Money Boy, Juju, Ritter Lean - neue Acts fürs Heroes Festival 2024!

Neben badmómzjay, Trettmann und BHZ sind auch Money Boy, LGoony, 1986zig und viel mehr beim Heroes Festival in Freiburg am Start! Hier bekommst du alle Infos!

Datum: Freitag, 6. September 2024 - Samstag, 7. September 2024 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Heroes Festival Freiburg

Neuer Messplatz 1

79108 Freiburg im Breisgau



Neues Jahr, neues Festival! Auch 2024 ist das Heroes Festival in Freiburg am Start und liefert ein sehr starkes Line-Up! Neben BHZ, badmómzjay und Trettmann, sind auch Mehnersmoos & Lucio101 und am Start.

Neu dazu kamen Money Boy und Juju als Headliner 🔥 Außerdem wurden Ritter Lean, Babyjoy und LGoony announced! Wer noch so dabei ist, checkst du hier 👇🏻