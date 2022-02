2000er One Hit Wonder: Was machen t.A.T.u., Wheatus, Las Ketchup und Co. heute?

"All The Things She Said", "Teenage Dirtbag" oder den "Ketchup Song" kennen wir alle. Aber was ist eigentlich aus den damals so erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern geworden?

Wheatus – "Teenage Dirtbag"

Wheatus haben ihre Karriere mit einem mehrmals ausgezeichneten Platin-Welthit gestartet: "Teenage Dirtbag" war seit Juli 2000 überall zu hören. Nach diesem One Hit Wonder hat sich der Bandgründer Brendan B. Brown wohl gedacht: Was soll da noch Erfolgreicheres kommen? Denn seitdem hat er zusammen mit seinen Bandkollegen nur noch das gemacht hat, worauf sie Bock hatten. Wheatus haben zum Beispiel ihr zweites Album "Hand Over Your Loved Ones" einfach um zwei Songs erweitert und noch mal neu abgemischt. Die letzte EP "Truffles 2020 / People" ist im Januar diesen Jahres erschienen. Aufgehört haben die Amerikaner also nie.

t.A.T.u. – "All The Things She Said"

Zwei Jahre nach "Teenage Dirtbag" hat wohl jeder Mal diese Worte mitgesungen: "All the things she said. All the things she said. Running through my head. Running through my head. Running through my head." Nach diesem Song folgten bei t.A.T.u. fast zehn Jahre gefüllt mit mehreren Alben, Tourneen und auch Skandalen. Im Jahr 2011 hat sich das russische Duo – das aus Jelena Katina und Julija Wolkowa bestand - zerstritten und deshalb getrennt. Drei Jahre später standen die beiden noch ein allerletztes Mal für die Olympischen Winterspiele in Sotchi zusammen auf der Bühne.

Eine Hälfte von t.A.T.u.: Erst Musik, dann Politik

Julija erkrankte nach der Trennung an Schilddrüsenkrebs, weswegen sie an den Stimmbändern operiert werden musste. Das führte dazu, dass sie eine Zeit lang kaum noch eine Stimme hatte. Erst einige OPs später ist es wieder besser geworden. Sie hat dann versucht, alleine mit der Musik weiterzumachen – jedoch ohne großen Erfolg. 2021 hat die ehemalige Sängerin dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen: Sie kandidierte für die Partei „Einiges Russland“ - die Regierungspartei von Wladimir Putin. Dafür hat sie auch viel Kritik bekommen.

Jelena Katina singt bis heute

Das zweite Duo-Mitglied Jelena hat bis heute nicht aufgehört, Musik zu machen. Ihr letzter Solo-Song „Stay The Same“ kam letztes Weihachten raus. So balladig klingt er auch. Doch den Erfolg von t.A.T.u. konnte die inzwischen 37-Jährige nie toppen. Sonst steht ihre eigene Familie bei ihr wohl an erster Stelle. 2013 heiratete sie den Musiker Sasho Kuzmanovic und zwei Jahre später kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Sie leben inzwischen wieder in Moskau.

Die Melodie von "All The Things She Said" wird bis heute noch in Songs verwendet. Mathea und Fourty haben sie in ihrem aktuellen Lied „Wenn Du Mich Vermisst“ benutzt.

Las Ketchup – "The Ketchup Song"

Im Jahr 2002 kam noch ein weiterer Klassiker raus: „The Ketchup Song“ von der spanischen Girlgroup Las Ketchup. Vier Jahre später folgte dann das zweite Album, doch der große Hype war da schon vorbei. Um die Karriere wieder in Schwung zu bringen, hat die Gruppe im selben Jahr noch am Eurovision Song Contest teilgenommen. Für mehr als 18 Punkte und Platz 21 für Spanien langte es jedoch nicht. Danach wurde es sehr ruhig um die Sängerinnen. Erst seit 2016 treten sie wieder vereinzelt auf.

Lumidee – "Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)"

Lumidee hat 2003 mit ihrem Song "Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)" einen Mega-Erfolg gehabt. Bis heute läuft das Lied noch in Clubs oder auf Hauspartys. Die Künstlerin hat nie mit Musik aufgehört. Sie bringt nicht nur eigene Tracks raus, sondern schreibt auch für andere Künstlerinnen und Künstler. Ihr letztes eigenes Album „10 13“ ist im Jahr 2021 rausgekommen. Sie hat sogar schon mit dem deutschen Rapper Kool Savas zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie unter anderem den Song "Die besten Tage sind gezählt" rausgehauen. Wer genau hinhört, erkennt in diesem aktuellen Track von Anne-Marie und Little Mix Lumidees Original wieder.

Paris Hilton – "Stars Are Blind"

Falls ihr es schon vergessen habt: Ja, Paris Hilton macht auch Musik. Und zwar bis heute. Doch so richtig erfolgreich war sie musikalisch nur mit ihrem Track "Stars Are Blind", der 2006 erschienen ist. Sonst ist sie hauptsächlich Influencerin. Wenn nicht sogar DIE Ur-Influencerin. Denn Paris war die Erste, die immer Selfies postete und sich so selbst zu einer Marke machte. 18 Millionen Follower versorgt sie täglich mit Storys und Posts aus ihrem Glitzerleben. Doch dass bei ihr nicht immer alles so glamourös abläuft, wie man vielleicht vermuten könnte, hat sie in ihrer Doku "The Real Story Of Paris Hilton" gezeigt.

Estelle – "American Boy"

"American Boy" ist bis heute der größte Erfolg in Estelles Karriere, doch nach dem Release ist noch viel passiert. Estelle ist Musikerin durch und durch: Sie kann nicht nur singen, sondern auch rappen, Songs schreiben und produzieren. Aber das war es noch nicht: Schauspielerin ist sie auch noch. Sie hat unter anderem in der Serie Empire mitgespielt. Auch das ist dem Multitalent noch nicht genug: Sie hostet zusätzlich fünf Tage die Woche einen Podcast, der eine Radioshow ist.

Duffy – "Mercy"

Ende der 2000er kam man nicht an Duffys Musik vorbei. Vor allem nicht an ihrem meistgehörten Lied "Mercy". Es folgten etliche Auftritte und Auszeichnungen, unter anderem ein Grammy und drei Brit Awards. 2010 releaste Duffy ihr zweites Album unter dem Titel „Endlessly“, das allerdings nur mäßigen Erfolg einfahren konnte. Nur ein Jahr später nahm sich Duffy eine Auszeit vom Musikbusiness, die wohl länger geht. Sie hat sich bis heute nie aus ihrer Pause zurückgemeldet.

