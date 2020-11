Fynn Kliemann und Olli Schulz bekommen eine Miniserie über das Hausboot, das sie die letzten Jahre umgebaut haben. Damit reihen sie sich ein in eine Liste von Stars, die inzwischen ihre eigenen Filme haben: Blackpink, Comedian Felix Lobrecht, Justin Bieber, Taylor Swift...Hier checkst du, welche Promis ihr Leben verfilmt haben und wo du das anschauen kannst.

"Das Hausboot": Doku über den Bootsumbau von Fynn Kliemann und Olli Schulz soll im Frühjahr 2021 kommen

Bei Fynn Kliemanns Dokufilm "100.000 - Alles, was ich nie wollte" lief vieles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Coronabedingt ist der Film nicht in die Kinos, sondern auf die Leinwand zu Hause und anschließend zum Streamingdienst Joyn gekommen.

Jetzt liefert er mit diesem "life goals"-Update neue Doku-News:

Die Miniserie soll laut Olli Schulz aus vier Folgen bestehen und kann jetzt auf Netflix vorgemerkt und im Frühjahr 2021 dann angeschaut werden.

"Blackpink: Light Up The Sky": Neue Doku auf Netflix der K-Pop-Band

K-Pop geht gerade durch die Decke. BTS werden gerade international gehypt und auch ihre Kolleginnen gehen steil. Features mit Selena Gomez und Co. machen sie auf der ganzen Welt groß. Deswegen gibt es jetzt auch eine Doku der Girlgroup:

Die Doku begleitet die Mädels seit ihren Anfängen. Damals waren sie noch in ihrer Ausbildung als "Trainees" ihrer Castingband. Jetzt sind sie die am meisten gefeierte K-Pop-Girlband aller Zeiten. Ihr Weg wird in "Light Up The Sky" auf Netflix gezeigt.

Shawn Mendes bekommt eigene Doku auf Netflix und spricht über Lovesongs... für Camila Cabello?

Auch Pop-Liebling Shawn Mendes wird bald seine eigene Doku auf Netflix haben. "In Wonder" wird sie heißen. Ab dem 23. November gibt es sie dann bei dem Streamingdienst zu sehen. Shawn Mendes hat gepostet, dass er so lange an dieser Dokumentation gearbeitet hätte und sich sehr freut, sie uns bald allen zeigen zu können.

Der erste Trailer wirkt, als könnten wir uns auch darauf freuen, denn: Es wird sehr privat.

Scheinbar wird sogar seine Beziehung zu Camila Cabello thematisiert. Zumindest sieht man einen Zusammenschnitt aus Szenen von ihr auf einer Bühne und seinem Kommentar:

"Mein Song kommt im Radio. Ich sage: 'Alle sind über dich. War schon immer so.' Sie sagt: 'Wie?' Ich sage: 'Sie sind alle über dich. Alle Songs, die ich je geschrieben habe.'"

"Hollywoods Halbgott" - Doku über Ryan Gosling for free bei Arte

Ryan Gosling muss schon immer als "der Schöne", das Sexsymbol aus Hollywood herhalten. In der neuen Doku von Arte wird er jetzt offiziell als "Hollywoods Halbgott" bezeichnet. In dem Film werden Details über Ryan Gosling bekannt, die man bislang vermutlich nicht wusste, weil Ryan es schafft, sein Privatleben mehr oder weniger geheim zu halten.

Es gibt kaum private Fotos, kaum einer weiß, dass er in der Schule gemobbt und dann zu Hause unterrichtet wurde, dass er Bandauftritte in Altersheimen hat und Produzent eines Films über Albino-Kinder in Afrika ist. Beschreibungstext Arte

Bis zum 14. November gibt es die Doku "Ryan Gosling - Hollywoods Halbgott" noch for free bei Arte zum Streamen.

Die wahre Geschichte von Paris Hilton - die offizielle Paris Hilton Doku

Sie war Influencerin, bevor es diese Berufsbezeichnung überhaupt gab - Paris Hilton. Seitdem ist einiges passiert. Eigene Modekollektionen, Hotelketten, Partys, aber auch unschöne Sachen, wie das Sextape, das 2004 von ihrem damaligen Freund ohne ihre Einwilligung veröffentlicht wurde. Das führte zu einem Image, das Paris Hilton bis heute anhaftet. In ihrer Doku arbeitet Paris Hilton auf, wie sie mit diesem Image noch immer zu kämpfen hat:

"Es war wie eine Online-Vergewaltigung" - Paris Hilton spricht in ihrer Doku auch über das Sextape

Ein Video, das Paris Hilton lange verfolgt hat.

Dies war ein intimer Moment mit einer unreifen Teenagerin. Aber alle haben es angesehen und darüber gelacht, als ob es lustig wäre. Paris Hilton in ihrer Doku

Es sei ihre erste ernste Beziehung gewesen und sie sei damals so verliebt in ihren damaligen Freund gewesen und wollte ihn glücklich machen.

Und ich weiß noch, wie er auf einmal die Kamera rausholte und mich in gewisser Weise vor sie zerrte. Es war wie eine Online-Vergewaltigung. Paris Hilton

Die Doku gibt es for free auf YouTube zum Anschauen. Mit einem YouTube Premium-Account gibt's das Ganze ohne Werbung und als "erweiterte Fassung".

Doku über Comedian Felix Lobrecht: 48 Stunden Backstage

Felix Lobrecht hat sich von Filmemacher Hubertus Koch 48 Stunden lang auf seiner Tour begleiten lassen. Zu sehen gibt es das jetzt als Doku – kostenlos auf YouTube.

Was macht Felix Lobrecht vor seinen Auftritten? Wieso hatte er mal Probleme mit dem „Hochstapler-Syndrom“? Wie luxuriös ist das Showleben? Und wie viel steckt eigentlich hinter so einer Tour?

Das wird alles in der Doku beantwortet.

Die Idee dazu kam scheinbar dem Comedian selbst. Zumindest startet der 54-Minuten-Film mit einer Sprachnachricht:

Wir zeichnen meine Show in Hamburg als Netflix-Special auf. Und ich würd‘ da gern so 'ne Doku drum herum drehen. Das wäre glaub‘ ich ganz cool für die Fans. Felix Lobrecht

Ob die Dokus von anderen Stars auch so entstanden sind? Auswahl gibt es zumindest genug. Der Hype um private Einblicke und Backstage-Aufnahmen scheint real.

Die Orsons haben eine Doku rausgehauen - behind dem "Album Orsons Island"

Was passiert, wenn die Orsons-Jungs zusammen Urlaub machen? Dann kommt am Ende geile Mukke raus! In ihrer neuen Doku "DIE ORSONS - machen ein Album" verbringen Maeckes, Bartek, Tua und Kaas zusammen Zeit und sagen sich vor dem Urlaub "wenn wir Bock haben Musik zu machen, dann machen wir's und wenn wir keinen Bock haben, dann lassen wir's".

In der Doku sieht man, wie sie zusammen komponieren, an Songzeilen rumtüfteln und Tracks aufnehmen.

NEUE JUSTIN BIEBER-DOKU AUF FACEBOOK

Jonas Brothers - Happiness Continues

Nach ihrem überraschenden Comeback und ihrer Happiness Begins-Tour, gibt es jetzt eine eigene Jonas Brothers Doku. "Happiness Continues" heißt das Ganze und ist eine Art Konzert-Film inklusive "Behind the Scenes"- Ausschnitte ihres Tourlebens.

Die Doku gibt's exklusiv auf Amazon Prime.

Lil Peep - Everybody's Everything

Im November 2017 ist Lil Peep mit gerade mal 21 Jahren an einer versehentlichen Drogenüberdosis gestorben. Knapp zwei Jahre später wurde in den USA die Doku "Everybody's Everything" über Lil Peeps Leben veröffentlicht.

Jetzt ist die Doku auch in Deutschland verfügbar - und zwar auf Netflix. Im Trailer fällt vor allem auf, dass das Hauptaugenmerk auf dem Menschen Gustav Åhr und nicht auf der Kunstfigur Lil Peep liegt. Außerdem kommen Lil Peeps Mutter, Liza Womack, und Post Malone in der Doku zu Wort.

Taylor Swift – Miss Americana

Die Doku über Taylor Swift heißt Miss Americana und kann ebenfalls über Netflix gestreamt werden.

Von der Doku an sich wissen wir schon länger. Die Sängerin hatte die Info im letzten November überraschend auf Twitter und Instagram rausgehauen, als sie gerade richtig Stress mit ihrem ehemaligen Label hatte.

Zu der Zeit hat sie quasi in einem Nebensatz ihres Statements geschrieben, dass Netflix eine Doku über ihr Leben gedreht hat. Ihr altes Label würde ihr aber verbieten, ihre Songs aus den letzten Jahren darin zu verwenden, weil sie angeblich nicht die Rechte dafür habe.

Taylor Swift hat Stress mit früherem Label – hier geht’s zu den Hintergrundinfos

Das scheint inzwischen aber kein Thema mehr zu sein. Die Doku gibt es jetzt nämlich doch.

Miss Americana 🎬 January 31 on @netflixfilm taylorswift, Instagram , 15.1.2020, 23:16 Uhr

Auf der Seite des Streaminganbieters wird auch erklärt, worum es dabei geht: um Einblicke in das Leben der Sängerin, ihre Arbeit als Songschreiberin und wohl auch um einige private Momente.

Justin Bieber - Seasons

Es ist schon fast drei Jahre her, dass Justin Bieber seine "Purpose"-Welttournee abgebrochen hat, um sich eine wohlverdiente Auszeit zu nehmen. Drei Jahre, in denen wir kaum was Musikalisches von ihm gehört haben. Jetzt gibt es eine Doku, die sein Leben in dieser Zeit zeigen soll. Hier gibt's den Trailer:

In der Doku-Serie wird gezeigt, was in den letzten Jahren bei Justin Bieber alles passiert ist: Hochzeit, Musik, aber auch schwierige Zeiten. "Justin Bieber: Seasons" hat zehn Folgen, die seit dem 27. Januar nach und nach in einzelnen Episoden exklusiv als YouTube Originals veröffentlicht wurden.

Wir Menschen gehen durch so viele Höhen und Tiefen. Manchmal willst du einfach nur aufgeben. Justin Bieber in der Doku

Travis Scott - “Look Mom I Can Fly” auf Netflix

In dieser Doku begleiten die Zuschauer*innen den Rapper überall hin: auf die Bühne vor tausende Menschen, aber auch Backstage zu seiner kleinen Familie (Ex Kylie Jenner und Tochter Stormi). Es geht um Travis Scotts Vergangenheit, sein Leben heute, seine Musik, bis hin zu seinem Album “Astroworld”, das für einen Grammy nominiert war.

Gwyneth Paltrow - the goop lab

In letzter Zeit schaffen es immer mal wieder Serien auf Netflix die Zuschauer so zu provozieren, dass daraus der Hashtag #CancelNetflix entstanden ist. Eine Bewegung, die ihr Netflix-Abonnement kündigen will, um ein Statement gegen bestimmte Serien zu setzen.

Ein aktueller Aufreger war Gwyneth Paltrows Doku Serie über ihr alternatives Wellness-Business. Die Kritik: Die Gesundheitsratschläge seien nicht bewiesen und dazu auch noch ziemlich gefährlich. Damit gäbe man der alternativen Medizin eine viel zu große Plattform.

Einige nehmen es auch mit Humor:

Wieso kündigen wenn Netflix endlich mal ein gutes Comedy Special bringt? #SayNoToGoop #cancelnetflix https://t.co/ngHlGwaeYf Incorrigible Beethoven Fan 🦁🇪🇺, Twitter, 12.1.2020, 11:06 Uhr

Seit dem 24. Januar ist die Doku verfügbar. Und wenn dich das noch nicht abgeschreckt hat, findest du den Trailer hier:

Til Schweiger macht eine Doku über Bastian Schweinsteiger

Kann es überhaupt genug Til Schweiger Filme geben? (Ironische Frage!) Denn jetzt gibt es eine von ihm produzierte Doku über Bastian Schweinsteiger auf Amazon Prime Video. Die Doku zeigt die Karriere des ehemaligen Bayern München Spielers, aber auch sein Familienleben. Besonders interessant, da Til und Bastian befreundet sind!

Imago imago sportfotodienst

Rita Ora - Summer 2018 Tour Diary

Rita Ora zeigt mit ihrer Serie, wie das streng getaktete Tour-Leben während des Sommers 2018 für sie abgelaufen ist. Die einzelnen Episoden sind quasi eine Art Tour-Tagebuch der Sängerin.

Kanye West - Searching For Kanye

Kanye besser verstehen? Kann uns allen sicher nicht schaden – vor allem nach der ein oder anderen merkwürdigen Aktion. Stichwort: Supportet er Trump denn jetzt oder nicht?

Was denn jetzt: Supportet Kanye Trump oder basht er ihn?

In der Doku über Kanye West geht es weniger um die Musik, sondern eher um den Typen Kanye an sich. Außerdem geht's um Kanyes Selbstbewusstsein. Denn auch davon hat er offensichtlich eine Menge. 😅

Kanye selbst kommt in der Doku aber nicht selber zur Sprache: Die Doku ist über ihn, aber nicht mit ihm. Der Journalist Ben Zand fährt mit seinem Kamerateam quasi ein mal quer durch die USA und spricht mit Freunden von Kanye (wie z.B. GLC), Verwandten (Cousin Tony Williams), Ex-Managern und auch Arbeitskollegen von Kanyes Mama Donda.

Wird Kanye West der nächste Präsident der USA?

Muss man sich die Doku geben? DASDING-Musikredakteur Oli findet: JA!

Man kriegt ja immer nur mit, wenn Kanye wieder ausrastet oder irgendeinen schrägen Kommentar zur Sklaverei macht - oder Trump abfeiert. Die interviewten Leute aus Kanyes Umfeld schaffen es aber, ein paar Fragen zu beantworten, warum Kanye ist, wie er ist. Von der Aufmachung her ist die Doku jetzt keine Entertainment-Explosion, sondern eher nüchtern und klar gehalten - BBC Style halt - aber das ist mir persönlich auch lieber, als so eine kitschig-reißerische Produktion. Oli, DASDING-Musikredakteur

Ariana Grande - Dangerous Woman Diaries

Ariana Grande ist derzeit wohl der gefragteste Star der Welt. Ein Mega-Hit folgt dem nächsten und tatsächlich gibt es sogar eine Doku-Reihe über das Multi-Talent. Auf ihrem YouTube-Kanal hat Ariana Grande jede Woche einen neuen Teil der Dokumentation "Dangerous Woman Diaries" veröffentlicht. Die Episoden zeigen einen Blick hinter die Kulissen ihres Albums und ihrer krassen Dangerous-Woman-Tour. Die erste Folge dauert knapp 30 Minuten und gibts für umme - danach brauchst du ein YouTube-Premium-Abo.

So respektvoll singt Ariana Grande im neuen Song "Thank u, next" über ihre Ex-Freunde

Kraftklub - Kleine Läden, Große Liebe

Sympathischer als Kraftklub geht eigentlich nicht. In ihrer Klubtour-Doku "Kleine Läden, Große Liebe" sind wir hautnah dabei, wenn Felix Brummer seinen Koffer packt und wie Hardcore-Fans bei JEDEM EINZELNEN Konzert der Tour am Start sind. Coole Gigs in kleinen Clubs - die Doku macht einfach nur richtig Bock auf ein Kraftklub-Konzert.

Clubs verzeihen viel, es ist heiß und anstrengend. Es ist so unmittelbar. Felix, Sänger bei Kraftklub

Lady Gaga - Five Foot Two

Wer an Lady Gaga denkt, der denkt wahrscheinlich an ihre krassen Auftritte im Fleisch-Outfit oder als fliegender Engel beim Superbowl. Doch das ist nur eine Seite der Pop-Queen. Der Film "Five Foot Two" zeigt eine Frau, die mit dem ganzen Fame nicht klar kommt und unter Angststörungen leidet. Ein intimes Portrait einer Ikone, die sich der Branche nicht anpassen will.

Jeder fasst mich an und redet mit mir. Den ganzen Tag. Aber all diese Menschen werden gehen. Und dann bin ich allein. Lady Gaga

Marteria - Living in a Marteria World

Er hat die wohl coolste Stimme überhaupt: Marteria! Und einer der besten deutschen Rap-Künstler hat natürlich auch eine eigene Doku "Living in A Marteria World" verdient. Der 45-minütige Film von Regisseur Ingo Schmoll dreht sich um die Produktion des Monster-Albums "Rosswell", seine krassen Festivalauftritte und zeigt, wie Marten - so heißt Marteria wirklich - privat drauf ist: Nämlich ein richtig cooler Dude.

Song-Tindern mit Casper & Marteria - Harry Potter ist Horror!

Demi Lovato - Simply Complicated

Auch das Leben von Demi Lovato wurde in der Doku "Simply Complicated" aufgearbeitet. Und das hat's wirklich in sich: Schon früh hatte Demi Fantasien über den Tod, ihr Vater war alkoholabhängig und durch ihren krassen Hype als Disney-Star, hatte sie auch nie eine richtige Kindheit. Die Doku zeigt schonungslos, wie das Leben als Kinderstar wirklich ist und wie Demi noch heute gegen ihre Angststörungen kämpft.