Billie Eilish ist auf ihrer Tour auch in Deutschland vorbei gekommen. Wir haben unsere Lyrics-Box mitgebracht, um mit ihr über die Worte zu sprechen, die am häufigsten in ihrem Album "When we fall asleep, where do we go?" vorkommen.

Zu jedem Wort auf ihrem neuen Album When we fall asleep, where do we go? gab es eine Frage. "Wird sie schnell wütend?", "Wovor hat sie wirklich Angst?", "Was braucht sie direkt nach einer Show?" und "Was musste sie schon mal beenden, obwohl sie es nicht beenden wollte? Wenn du wissen willst, was Billie Eilish schon mal gesehen und dann bereut hat, dann check das Video aus!

Billie Eilish lächelt mittlerweile öfter!

nori from barbie fairytopia headass wherearetheavocados, Instagram , 16.8.2018, 13:49 Uhr

Wir haben Billie Eilish außerdem auch ein Bild aus ihrem Profil gezeigt, über das viel geredet wird. Denn: das ist das einzige Bild, auf dem sie lächelt! In Vergangenheit hat sie oft erzählt, dass sie es nicht mag, wenn sie Fremde anlächeln. Uns hat sie verraten: das ist gar nicht mehr immer so!

Außerdem haben wir versucht sie zum Lächeln zu bringen und haben ihr eine Kleinigkeit mitgebracht. So viel kann man sagen: sie hat nicht nur gelächelt, sondern gelacht! Worüber sie sich total gefreut hat, könnt ihr im Interview sehen.

Ein großes Thema im Interview waren Billie Eilish Ängste

side by side 😋 bottom is no fx whatsoever top is final cut 🤑 incase you didnt believe it wherearetheavocados, Instagram , 11.11.2018, 2:34 Uhr

Wieso sind ihre Videos so gruselig? Sie hat uns verraten, was sie inspiriert und warum sie bei einem Musikvideodreh abbrechen musste. Etwas war ihr so peinlich, dass sie hätte weinen können. Es ging dabei um ihr Tourette-Syndrom. Was genau passiert ist, erzählt sie im Video.

Was ist Scratched? 💿

Bei Scratched wird der Songtext zum Interview und die Stars bestimmen, welche Frage sie wann beantworten! Sie kratzen die Worte frei, die am meisten in ihren Songs vorkommen. Und zu jedem Wort gibt es eine Frage!