Kurz vor dem Schulabschluss musste sich Adesse entscheiden: entweder eine Karriere als Fußballprofi oder als Musiker. Ganz offensichtlich hat er sich für die Musik entschieden.

Adesse bezeichnet sich selbst als Singer/Songwriter. In seinen Songs kann man aber auch viele Hip-Hop und RnB Einflüsse erkennen. Der Berliner ist eben das, was man unter einem musikalischen Allrounder versteht. Für das heutige Adventskalender Türchen hat Adesse drei seiner Songs als Studiosession umgesetzt. Mit ganz viel Gefühl und musikalischem Gespür wird er seinem wörtlich übersetzten Namen „der, der die Herzen berührt“ gerecht. Zum Glück ist dieses Talent nicht an den Fußball verloren gegangen!