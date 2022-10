Alligatoah über Gesichter im Autokino und schmerzhafte Bauchklatscher

Alligatoah performt in Zeiten von Corona, wie viele andere Künstler auch vor Autos im Autokino und nicht vor Publikum. Vermisst er es in die Gesichter seiner Fans schauen zu können? In dieser Scratched Folge bringt Walerija die DASDING Scratched-Box mit und klärt das mit Hilfe der Worte, die am häufigsten auf Alligatoahs Songs zu finden sind. Aus den Worten in seinen Songs werden in diesem Interview Fragen: Wann hat Alligatoah das letzte Mal eine Angst überwunden? Wie gut kann er seine Fehler zugeben? Und wann hat er eigentlich zuletzt in sein Alligatoah-Forum reingeschaut?