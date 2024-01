Justin Timberlake, Cardi B & Co: Auf diese Musik kannst du dich 2018 freuen

2018 können wir uns auf viel neue Musik freuen. Egal ob Justin Timberlake oder Newcomer wie Eunique: Hier checkst du, welche Musik 2018 abgehen wird.

Post Malone

In den USA ist Austin Post aka Post Malone schon ein Star, bei uns in Deutschland kennt man ihn spätestens seit seinem Track Rockstar. Der steht bei den Streaming-Anbietern seit seiner Veröffentlichung im September ununterbrochen ganz oben in der Liste der meistgehörten Songs der Welt. Dieses Jahr soll sein neues Album rauskommen!

SZA

Lange Zeit stand die Sängerin im Schatten ihres Label-Kollegen Kendrick Lamar. Als sie aber letzten Sommer endlich ihr Solo-Debütalbum veröffentlicht hat, sollte sich ihr Leben verändern: Denn mittlerweile ist sie nicht mehr nur der Liebling der Kritiker und Insider, sondern hat auch ihre erste eigene große Tour komplett ausverkauft und für zwei ihrer Singles eine Platin-Auszeichnung eingeheimst.

Obendrauf ist sie in diesem Jahr bei den Grammys gleich fünf Mal für den wichtigsten Musikaward der Welt nominiert – unter anderem in den Kategorien Best R&B Song und Best New Artist. Vorhang auf für SZA!

Justin Timberlake

Wenn einer der größten Popstars der Welt Anfang des Jahres ein Album herausbringt, dann haben wir meistens ziemlich lange was davon. Justin Timberlake veröffentlicht am 2. Februar seine neue Platte Man Of The Woods. Außerdem spielt er zwei Tage danach noch die berühmt-berüchtigte Halbzeit-Show beim Super Bowl! Der Mega-Buzz rund ums Album-Release dürfte ihm also ziemlich sicher sein.

"Man of the Woods" - Justin Timberlake bringt sein neues Album an den Start

Eunique

Nein, das ist kein erfundener Künstlername. Die Rapperin aus Hamburg heißt wirklich so: Qidinah Eunique Cudjo ist 22 Jahre jung und verdammt hungrig. Hungrig auf Musik, Rap und Erfolg. Deswegen hat sie sich auch seit knapp zwei Jahren mit ihrem Team im selbst ernannten Bootcamp in Berlin eingeschlossen und feilt dabei ohne Pause an ihrem Sound, ihrer Marke und ihrer gesamten Erscheinung.

Dieser harte Einsatz macht sich bezahlt: Denn langsam aber sicher wächst nicht nur ihre Fanbase immer weiter, sie hat sich auch einen Deal bei einer der größten Plattenfirmen geangelt. Ende März erscheint ihr Debütalbum Gift. Mit einigen Millionen Klicks auf ihren Facebook-Raps, Musikvideos auf YouTube und Songs auf den bekannten Streaming-Portalen ist die Basis schon mal safe!

Danke nochmal an alle die HYPE waren 🌹 puhhhh im ready 👨🏾‍💻 @simdal 👩🏽‍🎤 @goldengvrl 🎥 @dungd2n 🐍 eure Kikiki Danke auch mein Team und jedem der mich Supported 🙏🏾 der Weg ist das Ziel haha @hypefestival #was #hype #af #aberdersongtho

Cardi B

Eine rappende Frau im Pop-Himmel neben Nicki Minaj?! Undenkbar… zumindest bis letzten September. Denn plötzlich steht Cardi B mit ihrem Durchbruch-Track Bodak Yellow auf der Matte und verdrängt Taylor Swift von Platz 1 der US-Single-Charts. Mittlerweile haben der Song und das Video hunderte Millionen Klicks. Cardi B hat sich von einer Stripperin übers Reality-TV zum weltweiten Popstar hochgearbeitet: „Ich muss nicht mehr tanzen, das Geld kommt von allein.“ 2018 ist das Release ihres ersten Albums geplant, Cardi lebt also ihren Tellerwäscher-Millionär-Traum dieses Jahr so richtig!

I Just Love this song and Video. Trending on iTunes and YouTube. Thank you @brunomars #BRUNOMARS Thanks for you guys support. #Finesse

NF

„Ohne Fleiß kein Preis“ – den Spruch kennen wir zwar alle, aber haben wir den auch so richtig verinnerlicht!? Einer, der diese Frage ganz easy mit „ja“ beantworten kann, ist NF. Der Rapper aus Michigan hat seit 2015 jedes Jahr ein neues Album gebracht und sich vom Geheimtipp zum Internet-Hype katapultiert.

Seine aktuelle Platte Perception ist direkt auf Platz 1 der US-Album-Charts eingestiegen und mit der Single Let You Down hat er sogar einen weltweiten Streaming-Hit gelandet: Weit über 230 Millionen Plays sprechen für sich. Was Nathan John Feuerstein ausmacht? Verletzliche und extrem emotionale Lyrics gepaart mit einer unfassbaren Energie – wir sind gespannt, was dieses Jahr so kommt!

Billie Eilish

Wie unfassbar cool und talentiert kann man mit 16 eigentlich sein? Darauf gibt’s nur eine Antwort: Billie Eilish. Mit 15 hat die Sängerin schon ihre erste EP veröffentlicht, zum Sweet Sixteen gab‘s ein Feature von Rapper Vince Staples. Man kann also sagen, dass das L.A.-Girl ein Wunderkind ist.