Mit @kesselgeschichten zu Deichkind!

Deichkind stehen live für absolute Eskalation, Party und die abgedrehtesten Bühnenshows überhaupt! Vor ihrer Hallentour gibt es EIN kleines Konzert in Stuttgart. Mit uns, seid ihr mit am Start!

Wer Deichkind noch nie live gesehen hat, der sollte das schnell nachholen! Dieses Jahr haben sie ihr neues Album „Wer sagt denn das?“ gedroppt und gehen damit 2020 auf große Hallen-Tour.

Das gibt es zu gewinnen

Doch bevor es in die großen Locations geht, gibt’s die Jungs aber einmal(!) in ganz kleinem Rahmen zu sehen. Und zwar im Wizemann in Stuttgart! Das Konzert ist nur mit ein paar Hundert Leuten & war sofort komplett ausverkauft! Mit @kesselgeschichten geht’s aber trotzdem hin!

Wir haben insgesamt 30 Plätze auf der Gästeliste.

So gewinnst du

Markiere unter dem Gewinspielposting deine Partycrew – mit wem willst du hin?

Wir losen am Ende dann aus. Egal ob Zweier-Mädelsabend, der Vierer-Jungsstammtisch oder die ganze WG (mit max. 5 Personen): Wir haben Tickets für alle. Zeit zum Markieren hast du bis Montag, den 04. November um 10 Uhr.

