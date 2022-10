Für das letzte Samstags-Türchen im DASDING Adventskalender braucht es natürlich ein paar Weekend-Vibes für ein wenig Partylaune in deinem Wohnzimmer! Dafür haben wir direkt mal DASDING-DJ Febo verhaftet!

DJ Febo sorgt bei DASDING im Radio regelmäßig am Freitag ab 19 Uhr dafür, dass du gut ins Wochenende kommst. Seit drei Jahren ist der Homie jetzt schon in unserem DJ-Team und ja, auch er vermisst die legendären DASDING-Partys. Für unseren Adventskalender schüttelt Febo für 15 Minuten clubbige Feuerbälle aus dem Handgelenk, und flext dazu noch seinen Schnorres in die Kamera als wär’s nothing.

Türchen auf -> Abtanzen -> Samstag safe – Danke DJ Febo!