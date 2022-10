Wie war Casper am Anfang seiner Karriere drauf? Und was sagt er heute? Wir checken es und vergleichen seine ersten Interviews bei DASDING mit den aktuellen. Hat er sich krass verändert?

Der DASDING Interview-Check dieses Mal mit Casper! 2011 kam sein Album „ „XOXO“ raus und ist direkt auf Platz 1 in die Charts geschossen. Natürlich kam Casper auch bei uns vorbei, um darüber zu sprechen. Das war sein erster Besuch bei DASDING. Schon damals hatte er den Traum, irgendwann mal als Headliner auf den großen Festivals zu spielen. Tja – das hat er dann wohl geschafft!

Vom Barkeeper zum Headliner

Dabei dachte er schon, dass es mit der Musik nichts mehr wird, als er mit 26 immer noch als Student an der Bar gejobbt hat und nebenbei Songs geschrieben hat. Und vielleicht ist Casper ja auch wegen dieser Erfahrungen so am Boden geblieben.

„Dass ich Musik machen kann, ohne meine Seele zu verkaufen, sondern mit genau dem Team, das ich jetzt gerade habe und wir frei entscheiden können, was wir machen. DAS ist für mich Erfolg!“

