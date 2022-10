Kool Savas ist seit Ewigkeiten bei uns am Start. Wir vergleichen deswegen mal die alten Interviews mit den Heutigen: Wie hat Savas sich mit der Zeit so verändert?

Also eins vorneweg: Am Selbstbewusstsein von Kool Savas hat sich nie was geändert:

Ich wusste immer, dass ich der beste Rapper der Welt bin.

Auch äußerlich ist nicht so viel passiert, wie beispielsweise bei der Band Jennifer Rostock.

Trotzdem sind die gut 20 Jahre Musikbusiness nicht ganz spurlos an Kool Savas vorbei gegangen. Er wollte immer ein Häuschen im Grünen und spricht seit Kurzem sogar mehr über seine Familie.

Was sich alles bei Kool Savas verändert hat, siehst du oben im Video 👆