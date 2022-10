auf Whatsapp teilen

Der King of Rap is back! Kool Savas hat mit "KKS" sein fünftes Studioalbum an den Start gebracht. Und: Es wird nach "Aura" und "Märtyrer" wohl sein drittes Nummer-1-Album in Folge sein.