Der neue Song von Teddy Teclebrhan alias Antoine „Deutschland isch stabil“ ist nicht nur meine offizielle Corona-Hymne, sondern auch verdammt ehrlich und wichtig. Ein Erklärungsversuch.

Ich versuche es gar nicht abzustreiten: Ja, ich bin ein verdammt großer Teddy-Fan. Schon seit Jahren. Vor allem seine Songs kann ich auswendig mitsingen. Deshalb kann ich gar nicht groß objektiv sein. Will ich aber auch gar nicht. Für mich ist „Deutschland isch stabil“ das bisher wichtigste Projekt des Comedians und Sängers.

Kinos, Konzerte, Clubs - so kannst du während Corona helfen

Kurz Realtalk: Die letzten Wochen waren echt heavy. Social distancing ist wichtig, ich weiß. Aber nach fast zwei Monaten schlägt das Ganze schon ein bisschen auf die Laune. Ich vermisse meine Freunde, vermisse es, abends lange draußen zu sein. Ich vermisse die Leichtigkeit und Unbeschwertheit.

Und dann kommt Teddy alias Antoine Burtz und haut einen Song raus, von dem wir gar nicht wussten, wie sehr wir ihn gerade brauchen!

Gerade in diesen Zeiten fällt mir erst richtig auf, wie sehr wir eigentlich Künstler brauchen. Wir brauchen Zerstreuung, wollen uns ablenken und fühlen uns oft wegen der Nachrichtenlage hilflos. Dabei wird uns Corona noch eine ganze Weile beschäftigen.

Teddy zeigt mit "Deutschland isch stabil" perfekt, wie wir mit dieser Krise umgehen können. Mit Akzeptanz, Zusammenhalt und… verdammt viel Humor. 😅

Pandemie hin, Pandemie her. Leben bisschen leicht, Leben bisschen schwer. Ich hab 'n bisschen Schiss, keine Frage. Aber eine Sache kann ich dir sagen: aus einer Pandemie mach ich ein Panini. Antoine in "Deutschland isch stabil"

Dabei zeigt der Comedian, dass er eben nicht nur der lustige Typ ist, sondern auf seine Art und Weise verdammt ehrliche und wichtige Worte finden kann.

Natürlich hab ich Schiss manchmal. Alle anderen auch. Antoine

Oder:

Leben nimm‘ mich auf dein Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß. Aber manchmal möchte ich mich einfach fallen lassen. Antoine

Frustrationslevel 10/10: So hart trifft die Corona-Krise Künstler, Labels und Clubs wirklich

Und genau das ist der Punkt. So eine Pandemie haben wir alle noch nicht erlebt – die Situation ist für uns alle strange, auch wenn wir schon „erwachsen“ sind. Es ist also völlig okay, dass es einem deswegen nicht gut geht, dafür muss man sich nicht schämen.

Und Teddy wäre nicht Teddy, wenn er nicht nur die richtigen Worte wählt. Nebenbei sorgt der Song nämlich für unfassbar gute Laune. Ich sehe mich jetzt schon mit meinen Freunden den Song laut mitgrölen. Wann das sein wird - keine Ahnung. Aber dieser Gedanke macht mir an den eher miesen Tagen dann doch ein gutes Gefühl.