Pantha geht für DASDING an den Start!

Jedes Jahr schicken alle jungen Programme der ARD einen oder eine Newcomer*in für den New Music Award ins Rennen. Für DASDING tritt dieses Jahr Pantha an.

NMA-Kandidatin von DASDING: Pantha aus Mannheim

Pantha begleitet die Musik schon ihr ganzes Leben. Ihre Eltern haben eine klassische Musikausbildung, sie selbst hat sogar mal Jazz studiert – das Studium allerdings abgebrochen, und ihr eigenes Ding gemacht. Heute macht sie selbst Musik, textet für andere Künstler*innen und hat mit “Barfuss” schon ihre erste EP gedroppt.

Die Musik von Pantha lässt sich wohl am besten als “Alternative-Pop” beschreiben – ein bisschen HipHop, ein bisschen Pop, ein bisschen dies, ein bisschen das. Was bei dieser Mischung am Ende dabei rauskommt, ist freshe, junge Musik für deine Playlist.

Was ist der NMA?

Die jungen Wellen der ARD wollen neue Acts supporten und verleihen dafür zwei Preise. Einmal gibt es den Preis für eine*n Newcomer*in. Die Person ist super fresh im Game, aber hat es einfach drauf. Und der*die krasseste Durchstarter*in wird ausgezeichnet. Das ist ein Act, der im letzten Jahr... naja durchgestartet ist. Lol. Zehn Künstler*innen wurden dieses Mal nominiert.

