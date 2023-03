MAJAN - Unser Kandidat für den New Music Award 2019!

Jedes Jahr schicken alle jungen Programme der ARD einen Newcomer für den NMA an den Start. 2019 ging der Preis an unseren Kandidaten MAJAN. Die wichtigsten Facts über ihn gibt es hier.

Letztes Jahr hat eines der krassesten Talente aus Ba-Wü den New Music-Award mit nach Hause genommen: MAJAN!

From Schorndorf to the world!

MAJAN ist gerade mal 20 Jahre alt, muss sich aber vor keinem alteingesessenen Rapper verstecken. Auch vor keinem Sänger übrigens.

Der junge Talentmann aus Schorndorf ist auf den ersten Blick schwer greifbar. Dieser Typ kann dir in einem wackeligen DIY-Video und in Badelatschen ein Trap-Brett vor den Latz knallen und sitzt zwei Minuten später mit mehr Soul am Piano als Stevie Wonder.

MAJAN - ungreifbar gut

MAJAN passt einfach in diese Zeit, in der man nicht mehr weiß, wo Pop aufhört und Rap anfängt. MAJAN kann auch prächtig über einen House-Beat flowen, wie seine aktuelle Single "Tag ein Tag aus" beweist. Das Produzententeam Jugglerz haben diese Eigenschaft als einer der ersten Crews erkannt und mit ihm ihre Single „Nie Da“ rausgebracht. Cro ist der Feature-Gast bei MAJANs erster offiziellen Single „1975“.

Labels machen Auge!

Für den Moment hat MAJAN schon mal bei Four Artists / Four Music ein Zuhause gefunden. Die haben ihm nicht nur ein eigenes Sub-Label namens "Schere Stein Papier" zurechtgezimmert, sondern ihn auch gleich mal als Support für die Max Herre-Tour eingeloggt. Zudem kann man MAJAN in naher Zukunft auch auf verschiedensten Festivals live erleben.

