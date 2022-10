DASDING-Kandidatin Rote Mütze Raphi gewinnt den New Music Award 2021

Am 10.9. war es wieder soweit: Die jungen Wellen der ARD haben Preise an neue, coole Acts aus Deutschland verliehen. Und gewonnen hat unsere DASDING-Künstlerin Rote Mütze Raphi!

Die Newcomerin des Jahres 2021: Rote Mütze Raphi aus Koblenz

Das Juryvoting für die „Newcomer*in des Jahres“, an dem neben Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Sender auch die externen Jurorinnen und Juroren Zoe Wees, Alice Merton, Josi Miller, Tim Tautorat und Tobias Kuhn teilgenommen haben, konnte Rote Mütze Raphi aus Koblenz für sich entscheiden. Damit gewinnt das dritte Mal ein*e Künstler*in, der/die von DASDING ins Rennen geschickt wurde. Zuvor konnten schon Novaa und Majan die Auszeichnung für uns holen.

Rote Mütze Raphi gibt Gas

DASDING ist stolz darauf, dass wir mit Rotze Mütze Raphi an den Start gehen durften. Wir könnten jetzt sagen, Raphi sei unser Local Hero, aber das würde diesem ultra talentierten Girl aus der Nähe von Koblenz nicht ansatzweise gerecht werden. Mit ihren 19 Jahren hat Rote Mütze Raphi nämlich in der deutschen Musikwelt schon mehr Spotlight ergattert, als andere Musiker in ihrem ganzen Leben. Und das, obwohl ihr erster Song „C'est la vie“ erst 2020 rauskam!

Neben der roten Mütze ist einer ihrer größten Flexes bestimmt ihre natürliche Coolness. Wie sonst könnte Raphi so locker bleiben, wenn plötzlich Peter Fox von Seeed durchklingelt und fragt, ob man beim Remix von „Love & Courvoisier“ dabei sein will. Der Ritterschlag einer der legendärsten Bands aus Deutschland ist also schon mal safe.

Ihr erstes gefilmtes Interview hat Rote Mütze Raphi übrigens bei DASDING geführt, seht ihr hier:

Durchstarter*innen des Jahres: Leony und Luna aus Bayern

Dieses Jahr geht der Preis gleich an zwei Sängerinnen: Leony und Luna!

Luna war auch dieses Jahr bei unserem Format "BRUST RAUS" zu Gast, in der sie unter anderem über Selbstbewusstsein gequatscht hat.

Für den NMA waren 2021 diese 10 Künstler*innen am Start

Was ist der NMA?

Die jungen Wellen der ARD wollen neue Acts supporten und verleihen dafür zwei Preise.

Einmal gibt es den Preis für den besten Newcomer oder die beste Newcomerin. Die Person ist super fresh im Game, aber hat es einfach drauf. Und der krasseste Durchstarter oder die krasseste Durchstarterin werden ausgezeichnet. Das ist ein Act, der im letzten Jahr... naja durchgestartet ist. Lol. Zehn Künstler*innen wurden dieses Mal nominiert.